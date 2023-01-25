Adli Tıp Raporu cinayet şüphelisini yalanladı

İZMİR'de Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürülmesiyle ilgili adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Adli Tıp Raporu'nda silahtan çıkan merminin kadının kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığı; kriminal raporda ise şüphelideki tabancanın olayda kullanıldığı belirtildi. Öldürülen Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, şüphelinin ifadesinde, tabancasını eşinin başına dayadığını söylediğini hatırlatarak, "Bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu. Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil" dedi.

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de iş yerine gitti. Saat 00.30 sıralarında iş yerinde kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaffar Yeğin'in işlediği başka suçlar olduğunu da belirten avukat Aktürk, "Mesela bana karşı tehdit suçlamasından soruşturma yapılıyor. Yakalandığında üzerinden 2 adet sahte kimlik çıkmıştı. Bunların içinde 2 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Cinayetten önce ısrarlı takip ve kasten yaralama gibi suçlar işlenmişti. Bunlar için de açılmış dosya var. Birden fazla dosyadan yargılanacak. Biz, artık cezaevinden kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. 'İbret olsun' diye en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında kriminal raporda üzerinde yakalanan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu ortaya çıktı. En kısa sürede yargılanıp, gerekli cezayı alacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.