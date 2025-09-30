Haberler

Adli Tıp Kurumu'nun Yapısını Güçlendirme Çalışmaları

Adli Tıp Kurumu'nun Yapısını Güçlendirme Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun binalarının sayısını artırıp mevcut binalarını yenilediklerini açıkladı. Önemli adımlarla teknolojik imkanlar ve personel kalitesini iyileştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynayan Adli Tıp, bilimin ışığını adaletin hizmetine sunmakta ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelemektedir. Adalet Bakanlığı olarak; adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin bir unsuru olan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attık. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkanlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PERSONEL SAYASI 3 BİN 190'A ÇIKARILDI

Bakan Tunç'un paylaştığı infografiğe göre; 2002 yılında 25 ilde olan Adli Tıp Kurumu 81 ile, 5 İhtisas Kurulu 11'e, 24 İhtisas Dairesi 66'ya, 6 Grup Başkanlığı 16'ya, 18 Şube Müdürlüğü 145'e, 802 personel sayısı ise 3 bin 190'a çıkarıldı. Son 2 yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açılırken, Ankara, Adana ve Gaziantep'te Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının temeli atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 322 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.