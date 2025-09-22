Adli Tıp Kurumu Hedeflerini Açıkladı: Grup Başkanlıkları Sayısı 18'e Çıkacak

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, hedeflerinin bir yıl içinde grup başkanlığı sayısını 18'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Aslıyüksek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı kongrede yaptığı konuşmada, Adli Tıp Kurumunun, iki asra yaklaşan tarihinden gelen tecrübe ve vizyonuyla adli bilirkişilik alanında öncü ve referans bir kurum olduğunu belirtti.

Resmi bilirkişilik hizmetinin yanında bir eğitim merkezi olduklarını ifade eden Aslıyüksek, bugüne kadar 750 asistan hekime adli tıp uzmanlık eğitimi verildiğini, hakim ve savcı adayları, tıp, hukuk ve otopsi teknisyenliği bölümü öğrencilerine, adli tıp ve otopsi pratik eğitimi vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Aslıyüksek, kurum olarak 2024'te 28 bin 802 otopsi, 23 bin 704 ölü muayenesi, 467 bin 497 adli muayene ve 147 bin 587 DNA incelemesinin de aralarında bulunduğu toplam 901 bin 606 adli dosyayı inceleyerek, mütalaa ve adli rapor düzenlediklerini kaydetti.

Kurumun 2025 yılının 8 ayında ise toplam 615 bin 944 adli dosyayı inceleyerek, mütalaa ve adli rapor düzenlediğini aktaran Aslıyüksek, şöyle konuştu:

"Daha fazla insanımıza yerinde bilirkişilik hizmeti sunabilmek için adli tıp grup başkanlıkları, ihtisas daireleri ve şube müdürlüklerini ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Kurumumuz, 16 ilimizde grup başkanlıkları ile hizmet veriyor. Öncelikle insan hakları eylem planında da hedeflenen bölge adliye mahkemesi bulunan illerde grup başkanlığı açmayı planlıyoruz. Hedefimiz bir yıl içinde grup başkanlığı sayımızı 18'e çıkarmak. 2028 yılına kadar da büyükşehirlerimizin tamamında grup başkanlığı açmayı hedefliyoruz."

Aslıyüksek, kongrede 24 panelde 38'i yurt dışından olmak üzere 27 ülkeden 151 panelistin katılacağını belirterek, kongrede 66'sı sözlü 118'i poster olmak üzere 184 bildiri sunulacağını dile getirdi.

"Bilimsel ve teknolojik eğitimler yolumuzu aydınlatacak"

Avrupa Adli Bilim Kuruluşları Ağı (ENFSI) Başkanı Agnieszka Lukomska ise geçen yılki kongrenin de çok faydalı geçtiğini, bu yılki etkinliğin de tüm dünyadaki adli tıp çalışanlarına önemli kazanımlar kazandıracağını söyledi.

Adalet ve kolluk kuvvetlerinin beraber çalışarak suçlarla mücadele etmesinin büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Lukomska, "Teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zeka gibi araçlar insan hayatını iyileştirirken diğer yandan da suçluların neredeyse tespit edilemez şekilde suç işlemesine olanak sağlıyor." dedi.

Adli tıp alanında bilimsel ve teknolojik eğitimlerin gelecekte yollarını aydınlatacağını vurgulayan Lukomska, yapay zeka, biyometri ve suç mahallerinde yeni araçların kullanılmasının suçluların yakalanması yönünde fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongresi, öğleden sonra düzenlenecek oturumlarla sürecek.