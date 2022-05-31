Adli tıp: Kimyasal atılan Sultan'ın yüzündeki yaralar sabit iz niteliğinde - Haberler

ANKARA'da barışma isteğini reddeden eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27), işe giderken önünü kesip silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat'ın (31), 21,5 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda, sanığın eylemi nedeniyle Sultan S.'nin yüzünde sabit iz kaldığı belirtildi. Sultan S.'nin avukatı Yiğit Murat Onurhan, "Yüzde sabit iz kalacak olması, Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir haldir ve daha ağır ceza gerektirir" dedi.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultan S.'nin avukatlarından Yiğit Murat Onurhan, "Yüzde sabit iz kalacak olması, Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir haldir ve daha ağır ceza gerektirir. Dolayısıyla sanığın cezasının bu kapsamda arttırılması gerektiği hususu sabittir. Müvekkilim söz konusu vahim olay sebebiyle oldukça mağdur olmuş, psikolojik olarak da yıpranmıştır. Bu ve bunun gibi olaylar ülkemizde son yıllarda giderek fazlalaşmıştır. Bunun bir sebebi de ne yazık ki geçmiş bazı yargı kararlarının caydırıcılıktan uzak olması ve kadına yönelik şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunun göz ardı edilmesidir. Bunun önüne geçmek için de vatandaşların farkındalıkları ve yargı kararlarının caydırıcılık düzeyleri arttırılmalıdır. Bununla beraber son yapılan Ceza Kanunu değişiklikleri gibi mevzuatta birçok yenilemeye gidilmelidir" dedi.