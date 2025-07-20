Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 üvey kardeşine eziyet eden H.A., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel