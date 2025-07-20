Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 üvey kardeşine eziyet eden H.A., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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