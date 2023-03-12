Adıyamanlı Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Helallik' Tepkisi: "Helalleşmeye, Ancak Özür Dilemeyle Başlanır. Kusuru İşleyen Kişi Özür Diler,...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın deprem bölgesi Adıyaman’da dertleştiği bir depremzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerinden helallik istemesine ilişkin, “Devletin imkanları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye, ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler, ondan sonra helallik istenir” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın deprem bölgesi Adıyaman'da dertleştiği bir depremzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden helallik istemesine ilişkin, "Devletin imkanları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye, ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler, ondan sonra helallik istenir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem bölgesi Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum" sözlerini eleştiren bir depremzede, "Devletin imkanları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye, ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler, ondan sonra helallik istenir. Tamam, helalleş de bir kusur var mı, helalleşiyorsun. Özür dileme imkanı var. Adıyaman halkından üç gün özür dile bakayım" diye konuştu.

"ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VARKEN SİSTEM ÇALIŞMADI'

Bölgedeki gözlemlerini anlatan Babacan, "İlk hafta geldik. Bir kurtarma çalışması yapılıyordu ama İzmir'den gelen bir inşaatçı arkadaş, kendi iş makineleriyle, vinçleriyle kendi akrabalarını kurtarmaya çalışıyor. 'Şehrin girişinde de iş makineleri olduğu gibi duruyor' dediler. Enkaz altında insanlar var ve sistem çalışmıyor" dedi.

"SUÇLU ARAMAYA ÇALIŞIYORLAR. SUÇLU SİZSİNİZ"

Babacan'ın "İş makinenizi kendiniz mi getirdiniz" sorusu üzerine başka bir vatandaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu'yla yaşadığı bir diyalogu şu sözlerle anlattı:

"Devletin yüzünü görmedik ki. Ulaştırma Bakanı gelmiş, kendisine 'Bakanım hoş geldiniz' dedim. Benim yaşım 50. 30 senedir ticaretle uğraşıyorum. Bin 300 kilometre öteden gelip cenazemi çıkarmışım. Benim kusurum nedir? Hatamı bulmaya çalışıyorum. Bana ne dese iyi? 'İsyan etmeyelim.' Dedim ki 'Sayın bakanım, Allah'ıma isyan etmiyorum. Size isyan ediyorum'. Suçlu aramaya çalışıyorlar. Suçlu, işte sizsiniz. Artık yeter."