Adıyamanlı depremzede: Bu deprem değil, sanki Nuh'un tufanı

ADIYAMAN'da deprem sırasında eşiyle birlikte devrilen gardırobun altından kendi imkanlarıyla kurtulup, evden çıkan Hanım Taş (54), olay sırasında büyük panik yaşadığını, eşinin kendisine gelmesi için tokat attığını belirterek, "Nasıl kendim geleyim bu deprem değil sanki Nuh'un tufanı, ama...

ADIYAMAN'da deprem sırasında eşiyle birlikte devrilen gardırobun altından kendi imkanlarıyla kurtulup, evden çıkan Hanım Taş (54), olay sırasında büyük panik yaşadığını, eşinin kendisine gelmesi için tokat attığını belirterek, "Nasıl kendim geleyim bu deprem değil sanki Nuh'un tufanı, ama yaşıyoruz çok şükür" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde Hanım Taş, eşi Mahmut Taş ile devrilen gardırobun altında kaldı. Güçlükle çıkarak kendilerini dışarıya atan Hanım Taş, annesi ile babasının yaşadığı apartmana koştu. O anları anlatan Taş, "İçim yanıyor o anı anlatamam. Psikolojimiz bozuldu. Babam 2 gün enkazda karşımızdaydı. Kurtarıcılara ne olur kurtarın dedim. 'Kurtaramayız, vinç gelmesi lazım. Alt katta yaşayanların hayatı tehlikeye girer' dediler. Annem de bize bir mucize oldu. Annem yatağı ve battaniyesiyle yola düşmüş. Eşim enkazın yanında battaniyenin altında birinin inlediğini görmüş bir bakmış ki annem. Gardırop üzerimize düştü, eşimle beraber zor kurtulduk. Eşimin yardımıyla kurtulduk. Ben paniklemeye başladım, eşim beni sakinleştirmek için tokatladı. 'Kendine gel' dedi. Nasıl kendim geleyim bu deprem değil sanki Nuh'un tufanı ama yaşıyoruz çok şükür. Konya'da bize 1 yıl barınacak bir ev gerekiyor" ifadelerini kullandı.Taş'ın Konya Numune Hastanesi'nde tedavisi süren annesi Emine Kurt (81) ise "Duvarlar üstüme geldi. Sonra iki kişi geldi, beni çıkarttı. Ne diyeyim, benim suçum değil. Her şey çok kötüydü" diye konuştu.