Adıyamanlı 105 yaşındaki Fatma nine ve 80 yaşındaki kızının duygu dolu konuşmaları Depremden dolayı ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızına 3 ay sonra yeniden kavuşan 105 yaşındaki Fatma Nine ile kızının konuşmaları duygulandırdı.

105 yaşındaki Fatma nine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızıyla önceki gün buluştu. Anne kızın buluşmasında aralarında geçen muhabbet duygulandırdı.

Adıyaman'da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı 80 yaşındaki Zekire Şahin'in yaşadıkları ev, 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar aldı. Depremden hemen sonra Adıyaman'daki vatandaşların tahliye edilmesi esnasında 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı Zekire Şahin, farklı uçaklara bindirilerek farklı illere gönderildi. 3 Ay boyunca özlem çeken Fatma nine ile Zekire Şahin, yeniden Adıyaman'a getirildi. 3 ay sonra yeniden buluşan anne ve kızının aralarındaki konuşma duygulandırdı.

Türkçe konuşmasını bilmeyen ve Kürtçe konuşan Zekire Şahin, "Ben bu dünyada olduğum sürece kurban olurum anneme. Kurban olurum vefat eden abimin mezarına ve kurban olurum anneme, Ne o mezarı unuturum nede annemi. Ben öleceksem dahi annemden hemen önce öleyim daha sonra annem ölsün, ben Allah'a o şekilde dua ettim öleceksem de annemden 3 gün önce öleyim ben onun ölümünü görmeyeyim. Deprem sırasında ben buraya geldim annem şurada oturuyordu, ben kendisine burada oturmasını eve gidip geleceğimi söyledim. Ben eve gidip geldiğimde de annem yoktu. Annemin nereye gittiğini bulamadım. Götürmüşlerdi" dedi.

105 yaşındaki Fatma nine ise " İnsan ciğerini özlemez mi? Ciğer bu ciğer" diye konuştu.