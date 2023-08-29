Vali Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Vali Varol, ezelden ebede akıp giden tarihin kutlu yürüyüşün en önemli aşamalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünü idrak ettiklerini söyledi.

Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve istiklal mücadelenin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını büyük bir gururla kutladıklarını vurgulayan Vali Varol, "Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla, ecdadımızın emaneti vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu inanç ve coşkuyla, iki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde ebedi başbuğ Sultan Alparslan'ı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının, Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Zafer Bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN