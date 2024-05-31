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Adıyaman Valisi Tut ilçesinde temaslarda bulundu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde temaslarda bulundu.

Vali Varol, ilk olarak Belediye Başkanı Ercan Öncebe'yi ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçatepe ve Kaşlıca köylerini ziyaret eden Varol, Tut Kaymakamlığı hizmet binası inşaatı ve gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Varol'a, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Varol Tut Politika Güncel Haberler

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