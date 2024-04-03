Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan ayında işçilerle iftar yaptı

Adıyaman Valisi Osman Varol, ramazan ayı dolayısıyla kentte yapımı devam eden kalıcı konutlardaki işçilerle iftar yaptı.

İndere Bölgesinde düzenlenen iftar programında Vali Varol, işçilerle sohbet etti.

Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Vali Varol, "Ailesinin rızkını ve geçimini sağlamak için alın teri dökerek emek mücadelesi veren, helal kazancın timsali tüm işçi ve emekçilerimizin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın çalışma hayatına, ilimize, ülkemize, tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyoruz. Rabbim oruçlarımızı kabul, sofralarımızda bereketi daim eylesin. Depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına bir an önce kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan işçi kardeşlerimize misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor, her birine kazasız, belasız, verimli ve huzurlu çalışmalar diliyoruz." dedi.

Vali Varol daha sonra işçilerle fotoğrafı çektirdi.