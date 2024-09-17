Adıyaman Valisi Osman Varol, Halkla Buluştu
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunları ilgili kurumlara iletmek üzere gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamında vatandaşları kabul eden Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.
Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.
Osman Varol
Sıcak Gelişme:
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 2 kuzen serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor