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Adıyaman Valisi Osman Varol, depremlerde uzuvlarını kaybeden vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Altınşehir Mahallesi'ndeki Gün Işığı Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek, depremlerde uzuvlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya geldi ve 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremlerde uzuvlarını kaybeden vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol, Altınşehir Mahallesi'ndeki Gün Işığı Konteyner Kenti ziyaret etti.

Varol ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzuvlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Vali Varol, daha sonra 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtarak devletin her daim yanında olduklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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