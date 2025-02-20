Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Adıyaman Valisi Osman Varol Çelikhan'da Ziyaretlerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol Çelikhan'da Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Osman Varol, Çelikhan ilçesinde kalıcı konutlar ve devlet hastanesini ziyaret etti, yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bir takım ve inceleme ve ziyaretler için ilçeye giden Varol, burada yapılan süren yatırımları inceledi.

İlk olarak kalıcı ve kırsal afet konutlarını inceleyen Varol, inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Varol, daha sonra Çelikhan öğretmenevi ve Çelikhan Devlet Hastanesini gezdi.

Vali Varol'a İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
img

Osimhen transferinde usulsüzlük var
img

Derbi günü İstanbul'a geliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.