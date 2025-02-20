Adıyaman Valisi Osman Varol Çelikhan'da Ziyaretlerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bir takım ve inceleme ve ziyaretler için ilçeye giden Varol, burada yapılan süren yatırımları inceledi.

İlk olarak kalıcı ve kırsal afet konutlarını inceleyen Varol, inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Varol, daha sonra Çelikhan öğretmenevi ve Çelikhan Devlet Hastanesini gezdi.

Vali Varol'a İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, kurum amirleri eşlik etti.