Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Varol, buluşmadaki konuşmasında, Adıyaman'da oluşan hoşgörü atmosferini ve vatandaşın huzurunu bozmaya çalışan tüm yapılanmalarla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Mevcut hoşgörü, kardeşlik ve huzur ortamının gelişerek devam etmesini diliyorum. Adıyamanlıların sağduyusu ve desteğiyle daha güvenli bir Adıyaman'ı hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 2024 yılının 2 ayında önemli başarılar da elde edildi. Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum."