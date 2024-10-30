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Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Mimar Sinan Kültür Parkı içindeki basın sitesini ziyaret etti ve gazetecilerle kentteki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın sitesini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Varol Varol, kurum ziyaretleri kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde yer alan basın sitesini ziyaret etti.

Varol, burada görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Basın mensupları Vali Varol'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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