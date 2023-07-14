Adıyaman Valisi Osman Varol 15 Temmuz'u anlattı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Varol, mesajında, 15 Temmuz'da vatandaşların Türkiye'nin işgal edilemeyeceğini gösterdiğini belirtti ve millete teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol, mesajında, 15 Temmuz'daki vatandaşların Türkiye'nin işgal edilemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" sözü üzerine vatandaşların ülke ve devlete sahip çıktığını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesinde yaşanılan ihanet girişimine karşı göğsünü siper edip 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum."