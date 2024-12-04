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Adıyaman Valisi Deprem Konutlarını İnceledi

Adıyaman Valisi Deprem Konutlarını İnceledi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yapımı süren deprem konutları projesinde incelemelerde bulundu. İndere Bölgesi'ndeki kalıcı konutları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Vali Varol, İndere Bölgesi'ndeki kalıcı konutları inceledi, örnek daireyi gezdi ve devam eden çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Varol, burada, "Burası Türkiye'nin en büyük inşaat alanı, tamamlandığında 60 bin kişiye ev sahipliği yapacak. İçerisinde sosyal donatı alanlarının fazlasıyla olacağı bir alan." dedi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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