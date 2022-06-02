Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de havan saldırısı sonucu yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de havan saldırısı sonucu yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul 23. Komando Tugayı Keskin Nişancı Bölüğü emrinde görevliyken geçici görevle gittiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada 2 Mayıs'ta yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından memleketi Adıyaman'a sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'un tedavisi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Cintosun'u ziyaret eden Çuhadar, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi alıp yaralı askere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çuhadar, devlet olarak her zaman yaralı asker ve ailesinin yanlarında olduklarını, herhangi bir ihtiyaç ve sıkıntı olması durumunda telefonunun 24 saat açık olduğunu ifade etti.

Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun ve ailesi ise gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çuhadar'a teşekkür etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Araştırma Adıyaman Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title