Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çuhadar, mesajında, "Aziz vatanımızın her karış toprağında verdiğimiz milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini üstün gayret ve özveriyle sürdüren AA çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Milli, Aziz, Güncel, Haberler

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