Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Salıpazarı Kaymakamı Öz, ilçeye veda etti

Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, yaklaşık 2 yıl görev yaptığı ilçeye veda etti.

Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, yaklaşık 2 yıl görev yaptığı ilçeye veda etti.

Öz, ilçedeki bir restoranda düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden bu yana Salıpazarı'nın sıcakkanlı insanlarıyla tanışmanın kendisini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.

İlçe sakinlerinin taleplerine ellerinden geldiğince cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Öz, "Salıpazarı'ndan çok güzel ve özel hatıralarla ayrılıyorum. Ancak bu ayrılık görev icabı olacak, ruhen ve kalben birlikteliğimiz, kadim dostluğumuz devam edecektir. Çalışmalarımızda destek veren belediye başkanımıza, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının yöneticilerine, muhtarlarımıza, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de Kaymakam Öz'e plaket verdi, ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.