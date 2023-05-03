Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde 1700'e yakın depremzede barınıyor

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yerleşkelerinin hem barınma hem yeme içme hem de arama kurtarma ekipleri için bir üs olduğunu belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yerleşkelerinin hem barınma hem yeme içme hem de arama kurtarma ekipleri için bir üs olduğunu belirtti.

Turgut, AA muhabirine, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta üniversitelerinin bütün kapılarını vatandaşların hizmetine açtığını söyledi.

Yerleşkelerinin en güvenli bölgelerin başında geldiğini, bu nedenle depremzedelerin buraya yerleştiğini anlatan Turgut, "Tüm yatay binaları vatandaşların emrine açtık. İkinci depremin ardından insanlar daha çok tedirgin oldu ve misafir sayımız daha da arttı. Kayıpları olanlar dahi çoluk çocuğunu buraya bırakıp tekrar enkazlarının başına gidip orada çalışıp karanlık çökünce üniversitemize geldi. Üniversitemiz imkanlarının hepsini kendi vatandaşlarımıza seferber etti." dedi.

Yemekhanede binlerce depremzedeye sıcak yemek verildi

İlk gün depremzedeler için çay ve çorba ile başladıkları hizmetlerini yemekhanelerinin kapılarını açarak sürdürdüklerini, on binlerce kişiye sıcak yemek verdiklerini dile getiren Rektör Turgut, şunları kaydetti:

"Tabii burada hem kadirşinas milletimizin gönderdiği yardımlarla bu sürdürülebilir hale geldi hem de sivil toplum kuruluşlarından gelen çok güzel insanların yaptığı şeylerle biz bunu sürdürebildik. Onuncu günden sonra da bu işi Kızılay'a devrettik."

Üniversite yardımların da koordine edildiği üs oldu

Depremzedelere barınak olmanın yanı sıra yardım çalışmalarının da sevk ve idaresinin üniversitelerinden yapıldığını anımsatan Turgut, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir şekilde yardım ekipleri geldi, gönüllü ekipler geldi. Kendi imkanıyla insanlar geldi. Koordinasyon kurulu da üniversitemiz içinde ikinci günden itibaren ve sayın bakanlarımız buradaydı iki bakanımız koordinatör valimiz ve diğer valilerimiz onlara yardımcı olan yine birçok kurumdan üst düzey yetkili buradaydı ve bir koordinasyon içerisinde hem yardımları dağıtmayı sürdürdük hem de yardım işlerini koordine ettik. Adıyaman Üniversitesi ilk dakikalardan itibaren hem bir barınma hem yeme içme hem de arama kurtarma çalışmaları için bir üs oldu."

Yerleşkedeki 300 çadırda depremzedeler barınıyor

Depremzedelere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini, kentteki ilk çadır kentin üniversite içinde kurulduğunu, bunun yanı sıra binaların da barınmada kullanıldığını ifade eden Turgut, şöyle devam etti:

"Çadır kentte 300 çadır var. Yaklaşık 1600-1700 kişi. Biz mesela oranın doğal gazını falan da bağladık oralara kombiler bağladık. Vatandaşlarımızı rahat ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz biriz, bir olunca iri olacağız. Birlik, beraberlik neler yapabileceğini gösterdi. Bu milletin sırtını kimse yere getiremez."