Adıyaman, Turizmde Eski Günlerine Dönüyor

Adıyaman, Turizmde Eski Günlerine Dönüyor
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Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Adıyaman'ın turizm açısından yeniden hareketlendiğini ve herkesin bu tarihi şehri ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Adıyaman'ın turizm açısından eski günlerine döndüğünü ve herkesi Adıyaman'a beklediklerini söyledi.

Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında gazetecilerle gerçekleştirdikleri Adıyaman gezisi sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kültür sanat muhabirleriyle birlikte şehirlerin kültürel mirasını yerinde incelediklerini belirten Gökdemir, bu yılki etkinlik için Adıyaman'ı özellikle tercih ettiklerini dile getirdi.

Gökdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman'ın ciddi şekilde etkilendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl Adıyaman'ı seçmemizin ana sebeplerinden bir tanesi Adıyaman tarihi ve kültürel değerleri yönünden zengin bir ilimiz. Pek çok yabancı ülkeden iç turizmde turist çekebilen bir ilimiz. 'Deprem oldu, artık oralar yıkıldı, oralarda bir şey kalmadı' gibi, gerek iç turizmde gerek dış turizmde, insanların kafasında bir soru işareti olabilir. Biz Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak 'Hayır, öyle değil' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devletin yoğun çalışmaları sonucu kültürel dokunun ayağa kaldırıldığını kaydeden Gökdemir, ziyaret ettikleri alanlarda yapıların korunduğunu ve turizm hareketliliğini bizzat gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"O tarihi eserler dimdik ayakta duruyor. Biz bunu bizzat yerinde gördük, inceledik ve buradan da ülkemizdeki 7'den 70'e herkese sesleniyoruz, Adıyaman'ı mutlaka görmeniz gerekiyor. Depremin izleri artık geride kalmış, yeniden turizme açılmış ve şu anda insanlar akın akın bu tarihi mekanları gezmeye, görmeye geliyor."

Etkinlik kapsamında Nemrut Dağı'nı da ziyaret ettiklerini söyleyen Gökdemir, "Nemrut Dağı'nda Kommagene Krallığı'nın eserlerini bizzat kültür sanat muhabirleri olarak yerinde inceliyoruz, görüyoruz, belgeliyoruz ve bunu kamuoyuna aktaracağız. Herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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