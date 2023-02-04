Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferlerine kar engeli

Güncel Haberler

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferlerine kar engeli

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.

İstanbul'dan kente gelmek üzere havalanan bir uçak ise Adana Şakirpaşa Havaalanı'na yönlendirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title