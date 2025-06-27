Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. İşçiler tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler fabrikadan tahliye edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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