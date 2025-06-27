Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sırasında işçiler tahliye edilirken, fabrikada büyük zarar meydana geldi.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İşçiler fabrikadan tahliye edilirken, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Fabrika sahibi Ferit Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada çıkan yangının kısa sürede yayıldığını, büyük zararlarının olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel