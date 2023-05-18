Adıyaman Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu atandı
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Adıyaman Müftülüğüne, Tekirdağ Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Bir süredir boş olan Adıyaman Müftülüğü görevine, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adıyaman Müftülüğüne, Tekirdağ Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı.
Bir süredir boş olan Adıyaman Müftülüğü görevine, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de, Diyanet İşleri Başkanlığının açıkta bulunan kadroya Mevlüt Haliloğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandığı açıklandı. Müftü Haliloğlu'nun önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel