Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adıyaman Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu atandı

Adıyaman Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu atandı

Güncel Haberler

Adıyaman Müftülüğüne, Tekirdağ Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Bir süredir boş olan Adıyaman Müftülüğü görevine, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Müftülüğüne, Tekirdağ Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı.

Bir süredir boş olan Adıyaman Müftülüğü görevine, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, Diyanet İşleri Başkanlığının açıkta bulunan kadroya Mevlüt Haliloğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandığı açıklandı. Müftü Haliloğlu'nun önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Adıyaman Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title