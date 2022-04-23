Adıyaman merkezli terör operasyonunda eski HDP Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı - Haberler

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Adıyaman merkezli terör operasyonunda eski HDP Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman merkezli terör operasyonunda eski HDP Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda, bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Adıyaman merkezli terör operasyonunda, bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen M.A. ile B.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Adıyaman, Terör, Güncel, Haberler

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