Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı - Haberler

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Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı

Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü Pkk'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, İzmir, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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