Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi önünde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücünün ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi önünde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağına yakın yerde meydana geldi. Abdurrahman Sarıkaya idaresindeki 02 HR 728 plakalı otomobil merkez istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde Ziya Karakuş idaresindeki 02 AAV 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücünün ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN