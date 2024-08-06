Adıyaman'da Konteyner Kentte Çıkan Yangın Söndürüldü
Adıyaman'ın 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen konteynerde yaşayan aile ise zarar görmedi.
Yangın, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi Bölgesinde bulunan 560 ailenin yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.