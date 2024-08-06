Adıyaman'da Konteyner Kentte Çıkan Yangın Söndürüldü

Yangın, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi Bölgesinde bulunan 560 ailenin yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel