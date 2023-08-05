Adıyaman Karadağ Ormanlık Alanında Yangın Söndürme Çalışmalarına Vatandaşlar Destek Veriyor

Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıkan yangına müdahale eden ekiplere vatandaşlar da çıplak elleriyle kuru otları temizleyerek destek veriyor.

Adıyaman Karadağ ormanlık alanında devam eden yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Vatandaşlar, çıplak elleriyle kuru otları temizleyerek alevlerin daha fazla bölgeye yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangını duyarak olay yerine koşan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Vatandaşlar, çıplak elleriyle özellikle yanması daha kolay olan kuru otları temizleyerek alevlerin daha fazla bölgeye yayılmasını önlemeye çalışıyor. - ADIYAMAN