Adıyaman Kahta'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç orta refüje çarptı. Kazada sürücü yara almadı, ancak araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Yeni idaresindeki 02 HY 619 plakalı hafif ticari araç, hastane ışıkları civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel