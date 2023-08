Adıyaman'ın Tut ilçesinde traktör kazası: 8 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesi Köseli köyünde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tut ilçesi Köseli Köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya çalışmaya giden işçileri taşıyan Mustafa D. yönetimindeki 02 TA 703 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, traktör römorkunda bulunan işçilerden bazıları römorkun altında kaldı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. Kazada Nisanur C., Mehmet İlhan C. Ömer Asaf C., Ceyda A., Elif A., Neslihan C., Hanım D. ve sürücü Mustafa D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN