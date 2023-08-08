Adıyaman'ın Tut ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaklaşık 40 dekarlık alanda ekili olan lavantaların hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde 2020 yılında dikimi yapılan yaklaşık 40 dekar lavanta bahçelerinde ilk hasat yapıldı.

Kozmetik ve ilaç sanayide önemli yeri bulunan, Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü envanterinde olan 'Güneydoğunun Organik Lavanta Vadisi' projesiyle oluşturulan lavanta bahçelerinin 2023 yılı yaz sezonu lavanta hasadından lavanta yağı elde edilecek. - ADIYAMAN