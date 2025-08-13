Adıyaman'ın Tut İlçesinde Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için inşa edilen konutlarda yaşam başladı. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Tut'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlandı.

İki etap halinde yapılan 420 konuttan 341'inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Konutların bulunduğu alanda inşa edilen 5 dükkan ve bir camide çalışmalar son aşamaya gelirken, yapımı süren okulun ise yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

341 konutta yaşam başladı

Tut Kaymakamı Celal Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından ilçede kalıcı konutların yapımı için çalışmaların başladığını anlattı.

Tüm hak sahiplerinin konutlarının tamamlandığını dile getiren Güngör, "Bulunduğumuz alanda yaklaşık 420 konutun inşasına başlanıldı ve hızlı şekilde tamamlandı. Şu anda 420 konutun inşası tamamlanmış vaziyette. Bunun 341'inin anahtarları vatandaşlara teslim edilmiş ve 341 konutta hayat başlamış durumda." dedi.

Bölgede sosyal alanların da inşa edildiğini aktaran Güngör, "Yine aynı gördüğünüz bu alanda 5 dükkanın, bir caminin inşaatı da son aşamaya yaklaştı. Bu şekilde alandaki çalışmalar tamamlanmış olacak ve alanın tamamı vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak." diye konuştu.

Afetzedelerden Ramazan Özelçi ise evinin depremde yıkıldığını, TOKİ tarafından yapılan yeni konutundan memnun olduğunu dile getirdi.

Yeni evini çok beğenen Mustafa Kılınç da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
