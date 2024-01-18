Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sincik olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.