Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ Menderesleri havadan görüntülendi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde karların erimesiyle Yeşilyurt Köyü'nün Yaylası Abacığ'da derelerin oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Adıyaman'ın Gerger ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim yerli turistlerin uğrak yeri oluyor. İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünün yaylası olan Abacığ yaylasında karların erimesiyle akan iki derenin oluşturduğu menderesler, dağın alçak bir noktasında birleşerek bir delikten yer altına iniyor. Yer altına inen bu sular Yeşilyurt köyü ve civar köylerine içme suyu olarak dağın yamaçlarındaki pınarlardan çıkıyor. Yeşile bürünen Abacığ yaylası menderesleri çevresiyle yörede geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Bahar aylarında yerli turistlerin fotoğraf çekmek için bölgeye geldiği öğrenildi.