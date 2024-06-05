Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazaları: 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı. İki ayrı kaza sonucunda toplamda 6 kişi yaralanırken, yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 02 KR 996 plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı 02 AV 566 plakalı otomobil, M.B. yönetimindeki 02 ER 772 plakalı motosiklet ve V.K. kontrolündeki 34 EIB 031 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Adıyaman kara yolu Bağlar yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atatürk Barajı Göleti yolunda da B.A. idaresindeki 02 ABC 877 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı 46 BT 933 plakalı pikap çarpıştı.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.