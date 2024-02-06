Adıyaman'ın Kahta ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazları başında hayatını kaybedenler için yakınları tarafından karanfiller bırakıldı.

Fatih Camide sabah namazını müteakip deprem kayıplarının ruhuna okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler Karşıyaka ve Musa Peygamber mezarlıklarında kabristan ziyareti yaparak dua okudu.

Kültür Merkezi konferans salonundaki anma programında konuşan Kaymakam Selami Korkutata, deprem nedeniyle yaşanan zor günlerde millet ve devlet olarak kenetlenerek zorluklara göğüs geldiklerini belirterek, devletin her daim milletinin yanında olduğunu söyledi.

Anma programı daha sonra Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından K-27 Toplu Barınma Merkezinde kalan depremzede çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlendi.