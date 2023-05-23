Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu sonrası kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri yolları ve mazgalları açmak için çalışma yaptı.

Bazı vatandaşlar dolu yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.