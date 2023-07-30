Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Harun D. idaresindeki 01 AER 12 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Harun D. ile otomobilde bulunan Hatice D. yaralanırken, Hatun Özkan (82) ise hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hatun Özkan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN