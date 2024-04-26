Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 'huzurlu sokaklar' asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 125 aracın denetlendiği uygulamada 7 araca 31 bin 86 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 557 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "huzurlu sokaklar" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, 125 aracı denetleyerek 7 araca 31 bin 86 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamada, 557 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.