Adıyaman'ın Çelikhan ve Besni ilçelerinde kar yağışı etkiliyor
Adıyaman'ın Çelikhan ve Besni ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinden şiddetini artıran kar yağışı ilçeleri beyaz örtüyle kapladı. Ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme makinalarıyla çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları için uyardı.
Adıyaman'ın Çelikhan ve Besni ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinden şiddetini artıran kar yağışı ilçeleri beyaz örtüyle kapladı.
Ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme makinalarıyla çalışma başlattı.
Trafik ekipleri ise sürücüleri kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları için uyardı.