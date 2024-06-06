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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent merkezinde de hissedildiği belirtildi. Adıyaman Valisi Osman Varol, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi.

Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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