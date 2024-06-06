Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Çelikhan Adıyaman Deprem Deprem Dünya Güncel Haberler

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title