Adıyaman'ın Besni ilçesinde yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Evde hasar meydana geldi ve apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.
Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.