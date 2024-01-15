Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Evde hasar meydana geldi ve apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.

Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman İtfaiye İtfaiye Hastane Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Antalya okular tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Antalya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı? ABD yük gemisi battı mı, bombalama anı GÖRÜNTÜLERİ var mı? ABD - Yemen arasında savaş mı çıktı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 15 Ocak Pazartesi ödül ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title