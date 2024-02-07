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Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Besni ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 42 şüpheli gözaltına alındı ve 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Adliye Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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