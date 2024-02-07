Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Besni ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 42 şüpheli gözaltına alındı ve 2 zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 20 uyuşturucu hap, 70 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.