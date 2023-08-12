Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör devrildi, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Kızılin köyünde Metin Bilgin yönetimindeki 02 BF 729 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Metin Bilgin ile Ramazan Bilgin, Muhammet Bilgin, Ahmet Bilgin, Hüseyin Bilgin, Fatmagül Bilgin, Fatmanur Bilgin ve Bedriye Altay, olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN