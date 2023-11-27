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Adıyaman'ın Besni ilçesinde silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

Organize Sanayi Bölgesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. ile A.B.B. tarafından A.T.D. ve M.G.Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ağır durumda.