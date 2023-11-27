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Adıyaman'ın Besni ilçesinde silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

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Organize Sanayi Bölgesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. ile A.B.B. tarafından A.T.D. ve M.G.Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ağır durumda.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. ile A.B.B. tabancayla A.T.D. ve M.G.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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